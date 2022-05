Życzenia na Dzień Mamy 2022 od dzieci: krótkie, proste, od serca. Wierszyki na Dzień Matki. Najpiękniejsze życzenia dla mamy 22.05.22

Dzień Matki w różnych krajach świętowany jest w różne dni, jednak bez względu na to, cel jest ten sam - to dzień, w którym (jeszcze mocniej) chcemy wyrazić szacunek i miłość dla naszych matek, docenić poświęcenie i trud, który wkładają w wychowanie dzieci. W Polsce Dzień Matki wypada 26 maja, w tym roku będzie to środa.

Małe moje ręce,

Malutka gębusia,

Nikt mnie tak nie kocha

Jak moja mamusia

To jest bukiecik dla mamy,

Malutki, aby odpędził smutki,

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie,

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.

Jeden kwiatek to uśmiech.

Drugi to miłe słowo.

Trzeci to pomoc dla mamy,

gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy

I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie