Życzenia na walentynki 14.02.2024. Romantyczne wiersze na walentynki 14 lutego 2024. Miłosne wierszyki SMS na walentynki 14.02.2024

Walentynki 14 lutego 2024. Życzenia na Walentynki, wierszyki miłosne

Gdy spojrzałem w Twoje oczy, Już wiedziałem, że to Ty. Gdy poczułem Twoje dłonie, Odmieniły się me sny. Nasze usta się zetknęły, By rozkoszy nektar pić. Nasze serca nam kazały, By w miłości razem żyć

Ktoś bardzo Cię kocha Nie powiem ci kto I myśli o Tobie Nie powiem Ci co I w myślach całuje Nie powiem Ci jak Bo za kimś mu tęskno I kogoś mu brak Nie powiem Ci kto Lecz serce Ci powie Za dzień lub za dwa Że ten kto Cię kocha To właśnie ja.

Wierszyki miłosne na Walentynki 2024

Kochać, znaczy tworzyć, rzeźbić miłość w barwach jutrzenki. Kochać, znaczy być, chcieć być tylko po to, aby być z nim. Kochać, znaczy miłować, miłować nad wszystko co skończone i nieskończone. Kochać, znaczy po prostu kochać....

Wierszyki na walentynki dla dziewczyny i chłopaka

Jeśli lecieć to do słońca

Jeśli marzyć to bez końca

Gdy całować to serdecznie

A gdy kochać to już wiecznie.

***

Jesteś najdroższa mi potrzebna

jak kornikowi kawał drewna.

Jak rdzy żelazo (kuj póki gorące),

jak świetlikowi dupsko świecące.

Jak komunistom pierwszy maja

i jak Guciowi pszczółka Maja.

Jak Górniakowej hymn narodowy,

jak Oleksemu samochód nowy.

Jak Marii Rokicie gęsta peruka

i jak choince dzięcioł co puka.

Jak Millerowi plan Hausnera,

jak na zakaźnym jasna cholera.

Jak Lepperowi Samoobrona,

bo ja bez Ciebie z pewnością skonam.