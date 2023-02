10 kwietnia 1940 zaczęły się wywózki na Sybir. "Czerwone korale" Ligii Szymczak FOTO

Poniżej tekst o jej pobycie na "nieludzkiej ziemi". Tekst zatytułowałem "Czerwone korale pani Ligii".

- Była mroźna lutowa noc 1940 roku. Parowóz spowijały kłęby białej pary. Nagle jęknął gwizdek uruchomiony przez maszynistę. Pociąg ruszył. W wagonach poruszenie, ludzie pozeskakiwali z prycz. Wtem jedna z kobiet klęknęła na środku wagonu, złożyła ręce, skierowała wzrok ku górze i ze szlochem zaintonowała "Pod Twą obronę Ojcze na niebie...'. Za chwilę już cały wagon, a potem transport kończył: "I broń od zguby, gdy zagraża cios".

Tak zaczynała się Golgota Wschodu rodziny Kicińskich. Z przygranicznego miasteczka Radoszkowice nad graniczną rzeczką Wiazynką. Na drugim jej brzegu był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pan Bóg cukierków nie daje

- Mieszkaliśmy w pięknej kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego - zaczyna wspomnienia Ligia Szymczak, z domu Kicińska. - Z kolei przy ulicy Wileńskiej okazałą kamienicę miał dziadek. Powodziło nam się dobrze. W domu były nawet guwernantki z Francji. Pod miasteczkiem mieliśmy majątek ziemski Hreczenięta. Ojciec, Kazimierz, był legionistą, walczył pod marszałkiem Józefem Piłsudskim. Szalenie kochał konie. To był wielki patriota, rozkochany w Polsce. We wrześniu 1939 roku jak zwykle szykowałam się do szkoły. Wybuchła wojna, jednak do nas ona nie docierała. Pamiętam za to wejście Rosjan do Radoszkowic. Zanim się pojawili, był straszliwy huk. To ich czołgi jechały po kocich łbach, bo kto tam wtedy o asfalcie słyszał. Rodzice zabrali mnie, staRszego brata Anatola i młodszego Erazma do piwnicy. W końcu przed kamienicą stanął czołg. Żołnierz stanął na nim i zaczął rozrzucać cukierki i krzyczeć: "wierzycie w pana Boga, tak, ale pan Bóg wam cukierków nie daje". Pamiętam tą scenę, jakby to rozegrało się wczoraj. Czołgi pojechały dalej, a w naszym domu zakwaterowali się oficerowie i dziwili się, że w tej pańskiej Polsce tak dobrze, że jest gramofon i pianino.