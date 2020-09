12 miejsc w województwie łódzkim, które musisz zobaczyć

2020: Turystyka 2.0.

Po epidemii wiele osób nie mogło sobie pozwolić na ekskluzywne wakacje. Poza tym, część z nas obawiała się wyjazdu za granicę. Ci, którzy zdecydowali się spędzić tegoroczny urlop w kraju... stanęli jednak przed kolejnym wyzwaniem: tłumy i wysokie ceny. Nie dość, że "typowo turystyczne" miejsca, jak Władysławowo, Trójmiasto czy Bieszczady przeżyły prawdziwe oblężenie, to jeszcze lokalni restauratorzy, usługodawcy i branża hotelarska windowali ceny do maksimum. Zanim wpadniecie w jesienną depresję- jest jeszcze jedna opcja przedłużenia wakacji. Podróżowanie w obrębie swojego regionu!

Projekt: łódzkie na weekend

Turystyka regionalna ma szereg zalet.

Po pierwsze: wszędzie jest blisko, co na pewno docenią osoby, które szukają sposobu na ciekawe spędzenie weekendu z dziećmi.

Po drugie: w naszym przypadku zwiedzanie regionu, to zwiedzanie województwa łódzkiego, co będzie znacznie tańsze niż weekend w hiper-turystycznym zakątku, jak Hel, czy Bieszczady.

Po trzecie... założymy się, że w ogóle nie znacie łódzkiego od tej turystycznej strony! W tym roku wszystko stanęło na głowie - nie ma więc lepszego momentu na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń.

Łódzkie dla aktywnych

Nie wyobrażacie sobie wypoczynku bez porządnej dawki sportu? Przyroda oraz infrastruktura województwa łódzkiego pomoże Wam spędzić aktywny weekend. Kochacie rowery? Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, czy Zduńską Wolę zjeździcie na rowerze miejskim. Z kolei długodystansowe trasy rowerowe dla bardziej zapalonych kolarzy znajdują się TUTAJ. Łódzkie to także świetny region dla kajakarzy. Ciekawe krajobrazowo trasy co roku przyciągają kolejnych turystów nad brzegi rzek: Pilicy, Rawki, czy Warty. Parki Krajobrazowe: Wzniesień Łódzkich, Załęczański oraz Przedborski kuszą szlakami idealnymi na długie, piesze wędrówki. Jednak nasze województwo to przede wszystkim znakomity region dla turystyki konnej. Znajduje się tu najdłuższy w Europie, malowniczy szlak konny (ponad 2000 km). Jeśli umiecie jeździć - w regionie działa ponad 200 stajni, a w Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym w Łodzi otrzymacie mapy, informacje o szlaku oraz wypożyczycie indywidualne lokalizatory.

Dzika przyroda tuż za łódzkim rogiem...

Województwo łódzkie raczej nie słynie ze swojej przyrody. A szkoda, ponieważ natura Polski centralnej tylko czeka, aby ją odkryć. Fani klimatów fantasy zrelaksują się wśród magicznej scenerii Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, czy pozostałości prehistorycznych kurhanów z II w n.e. w Parku Załęczańskim. Uwielbiacie fotografować dziką faunę? Południowa część zbiornika Jeziorsko to chroniony rezerwat fauniczny. Jesienią przebywa tam do kilkudziesięciu tysięcy ptaków wodno-błotnistych. Rezerwat "Niebieskie Źródła" położony w Sulejowskim Parku Krajobrazowym to akwen z zapierającą dech w piersiach lazurową wodą, a tuż obok zwiedzicie kolejny rezerwat o nazwie "Las Jabłoniowy", gdzie znajduje się las z... dzikimi drzewami owocowymi. Marzy Wam się górski treking? Przygotujemy osobny przewodnik uwzględniający największe naturalne wzniesienie w naszym regionie - Fajną Rybę.

Top 5 zabytków + lekcja regionalnej historii

Łódź oraz okolice kojarzą nam się raczej z rozwojem przemysłu z XIX wieku. Okazuje się jednak, że na terenie regionu znajduje się masa cennych zabytków narodowych datowanych, oczywiście, na o wiele wcześniej! Tylko 1 godzinę drogi od Łodzi znajduje się jedna z najlepiej zachowanych, barokowych budowli w Polsce - zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie oraz park romantyczny w Arkadii. Na uwagę zasługują także: opactwo cysterskie w Sulejowie-Podklasztorzu, czy Bazylika katedralna w Łowiczu - oba wpisane na listę, tzw. "Pomników Historii". Nawet nie oddalając się od miasta wojewódzkiego, czyli Łodzi, możemy zobaczyć cenne zabytki. W tym przypadku: 10 000 kamienic z przełomu XIX i XX wieku oraz około 200 kompleksów fabrycznych, np. osiedle Księży Młyn lub Manufaktura (obecnie centrum handlowo-rozrywkowe). Z tego miasta pochodzi także dwóch znanych pisarzy. Julian Tuwim dorobił się paru pomników na ulicy Piotrkowskiej, a Władysław Reymont - muzeum w Lipcach (wsi, która zainspirowała artystę do napisania "Chłopów").

Wyjazd z dziećmi

Na pewno słyszeliście o termach Uniejów - idealnej rozrywce dla całej rodziny. Założymy się jednak, że niewielu z Was było w Parku Skrzacich Opowieści - magicznej atrakcji niedaleko Chociszewa, gdzie można zanurzyć się w świat słowiańskich legend i spędzić noc w domku na drzewie. A jeśli jesteście rodziną prawdziwych chojraków i poszukiwaczy przygód (albo po prostu ultra fanami Wiedźmina) - jedźcie do Łęczycy, gdzie grasuje diabeł Boruta. W Łęczyckim zamku mieści się muzeum poświęcone tematyce demonologicznej. Zapalonych młodych naukowców na pewno zainteresuje park Mikrokosmos w Ujeździe w pobliżu Tomaszowa z 50-cioma szczegółowymi modelami insektów oraz mikroorganizów. Kolejna opcja to zajęcia edukacyjne w Lipce - łódzkiej pasiece podmiejskiej, w której Wasze pociechy poznają sekrety życia pszczół. Starsze dzieci zabierzcie na szybki wypad do Bełchatowa na interaktywną wystawę Giganty Mocy, pokazującą powstanie węgla i produkcję prądu lub do Planetarium w kompleksie edukacyjno-naukowym EC1 w Łodzi. Rodzicom najmłodszych proponujemy wypad do Zoo Safari koło Borysewa. Tu, w warunkach zbliżonych do tych naturalnych, spotkacie 500 zwierząt, m.in. białe lwy i białe tygrysy bengalskie pod ścisłą ochroną.

Weź udział w konkursie

Na fanpage Dziennika Łódzkiego przewidujemy konkurs z nagrodami dla tych z Was, którzy podróżują po naszym pięknym regionie. Róbcie zdjęcia z Waszych wypadów, ponieważ pod koniec naszego cyklu przewodników "Tuzin Atrakcji Województwa Łódzkiego" wybierzemy na Facebooku najlepsze zdjęcie wypoczynku w łódzkich okolicach. Szerokiej drogi!