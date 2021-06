21-latek z Łodzi w Sieradzu chciał zdawać egzamin na prawo jazdy za kolegę, ale wpadł. Obaj usłyszeli zarzuty

Poszedł na egzamin na prawo jazdy za kolegę. Twarz ukrył pod maseczką

Do niecodziennej interwencji doszło w piątek (11 czerwca) w sieradzkim ośrodku ruchu drogowego. Około godziny 12.30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o próbie przystąpienie do egzaminu przez osobę posługująca się cudzym dowodem osobistym.

Skierowani na miejsce policjanci zastali tam dwóch mężczyzn w wieku 21 lat, z których jeden to łodzianin a drugi zamieszkuje w powiecie poddębickim. Jak ustalono, mieszkaniec Łodzi, miał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Poprosił swojego kolegę, aby podwiózł go do sieradzkiego WORD-u. Jednak w ostatniej chwili zmienił zdanie.

Parę minut przed egzaminem 21-latek z Łodzi zwątpił w swoje umiejętności. Poprosił znajomego, który od dwóch lat ma uprawnienia, aby zamiast niego przystąpił do egzaminu. Mężczyźni byli pewni, że kiedy zasłonią twarz maseczką, z pewnością ich podstęp się uda.