22-latek kopnął jednego policjanta, a drugiego ugryzł w rękę. Chwilę wcześniej znaleźli w jego domu narkotyki

W miniony piątek policjanci z pionu kryminalnego wieluńskiej komendy powiatowej w trakcie służby na terenie miasta zwrócili uwagę na kierowcę seata cordoby. Policjantów zaniepokoił styl jazdy kierującego. Podejrzewając, że mógł on być nietrzeźwy, postanowili go skontrolować.

- Samochodem podróżowało dwóch młodych mężczyzn. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się. Badanie alkomatem 19-letniego kierowcy wykazało blisko 0,8 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się że nie posiadał on uprawnień do kierowania samochodem. Podczas kontroli policjanci musieli również wyjaśnić kwestie związane z własnością pojazdu. Funkcjonariusze wspólnie z 22-letnim pasażerem samochodu poszli do jego mieszkania, aby zweryfikować dokumenty pojazdu. Tam kryminalni zwrócili uwagę na woreczki foliowe schowane w jednej z szafek pośród dokumentów. Okazało się, że była w nich marihuana. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 14 gramów marihuany oraz 1,4 grama amfetaminy. Ponadto zabezpieczono również dwie wagi elektroniczne oraz opakowanie tabletek i 40 gramów zbrylonego białego proszku, które poddane zostaną dalszym badaniom laboratoryjnym - informuje Katarzyna Grela, rzecznik wieluńskiej policji.