23-latek zatrzymany z narkotykami w Piotrkowie. Miał trawkę, mefedron i MDMA - 26.11.2021

Policjanci od pewnego czasu interesowali się 23-letnim piotrkowianinem, który według zebranych wcześniej informacji miał posiadać zabronione substancje. 24 listopada 2021 roku pojechali do jego mieszkania. Poranna niezapowiedziana wizyta funkcjonariuszy przestraszyła mężczyznę. Słysząc po co przyjechali, przyznał się do posiadania narkotyków.