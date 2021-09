41-latek z Łowicza zatrzymany za kradzież materiałów budowlanych

Do zdarzenia doszło 21 września po godzinie 15-tej. Na teren jednego z marketów budowlanych mężczyzna, który przyszedł do sklepu i zabrał materiały budowlane. Mężczyzna zabrał między innymi diamentowe tarcze polerskie, po czym udał się do wyjścia, nie płacąc za towar. Straty wyceniono prawie na 1000zł.

41-letni mieszkaniec Łowicza miał już wcześniej problemy z prawem. Teraz usłyszał zarzut kradzieży w warunkach recydywy za co grozi mu kara do 7 i pół roku pozbawienia wolności.