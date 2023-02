Sklep internetowy Agencji Mienia Wojskowego - co można kupić?

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje zbędne wyposażenie dla wojska. Można kupić buty, odzież i niespotykane akcesoria, czasem o wręcz zabytkowym charakterze. Zdarzają się też komplety narzędzi. Bardzo często są to przedmioty z magazynów. Warto zwrócić uwagę na to fakt, że oferowane towary mogły długo leżeć w magazynach, co może być widoczne np. w przypadku odzieży czy butów. Druga rzecz to rozmiary. W przypadku butów obowiązuje wojskowy system rozmiarów, ale na stronie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego jest tabela, w które można znaleźć odniesienie co cywilnej numeracji.