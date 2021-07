Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom pozwie do sądu rzecznika prezydent Łodzi. "Pomówienie"

"(...)Autorem nieprzystającego do sytuacji reakcji przesłanej mediom z urzędu jest powołany przez Hannę Zdanowską na stanowisko rzecznika prezydenta Marcin Masłowski, były dziennikarz Gazety Wyborczej, którego utrzymanie kosztuje łódzkich podatników 15 tysięcy złotych miesięcznie. Zamieszczone w tekście publiczne pomówienia, naruszające dobra osobiste celem dyskredytacji działań moich i Komitetu, to ewidentne złamanie prawa ( art. 212 kk), dlatego kierujemy do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. - czytamy w oświadczeniu.

W piątek (2 lipca) Wojciechowska Van Heukelom złożyła wniosek o referendum w sprawie odwołania przed końcam kadencji prezydent Łodzi, a pozew, to reakcja na komentarz Marcina Masłowskiego. Co "nieprzystającego do sytuacji" dokładnie powiedział rzecznik prezydent?