Aleksandra Bednarek przepłynęła Kanał La Manche dla fundacji Podróże Bez Granic

Aleksandra Bednarek nie może usiedzieć w miejscu i wciąż stawia przed sobą nowe cele.

– Moje przepłynięcie zadedykowałam fundacji Podróże Bez Granic, ponieważ chciałam, aby marzenia ludzi z niepełnosprawnościami również mogły się spełniać – mówi Aleksandra Bednarek. – W tym celu założyłam zrzutkę, podaję jej link: zrzutka.pl/zv9djv.

W opisie zrzutki czytamy: „Zdobyłam Potrójną Koronę w Pływaniu na Wodach Otwartych. W 2018 roku przepłynęłam wpław 34 km przez Kanał Catalina, w 2019 roku opłynęłam 46,5 km wkoło nowojorskiego Manhattanu, a teraz przepłynęłam wpław 36 km przez Kanał La Manche. Osiągnęłam jedno z moich pływackich marzeń, do którego przygotowywałam się od kilku lat. Pragnę, aby marzenia ludzi z niepełnosprawnościami również mogły się urzeczywistniać, dlatego dedykuję tą zrzutkę Fundacji Podróże Bez Granic, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizację przejazdu Land Roverami 440 km szlakiem 17 latarni morskich Polskiego wybrzeża od wschodniej do zachodniej granicy. Dla osób z niepełnosprawnościami to coś więcej niż sam przejazd terenowym samochodem przez plażę”.

Aleksandra Bednarek, absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Czajkowskiego w Łodzi i studentka Politechniki Łódzkiej, potrafi zaskakiwać. Często wspomina także swoje ostatnie osiągnięcie.

– Przeprawa przez Kanał La Manche była dla mnie przede wszystkim wyzwaniem termicznym – wspomina Ola Bednarek. – Temperatura wody wahała się między 16,2-17 stopni. Najbardziej męczące były częste zmiany temperatury, do których należało się dostosować. Wypłynęłam ok 6.30 z plaży w Dover w stronę Calais. W linii prostej ta trasa liczy 36 km, jednak prądy wydłużają tą odległość i w moim przypadku wynosiła ona ok 43 km. Większość trasy przebiegła pomyślnie. Największą trudność stanowił ostatni, 4 km odcinek, na którym musiałam stawić czoła silnemu prądowi oraz odpływowi. Ostatecznie dotarłam do celu po 13 h 18 min. Teraz pragnę odpocząć, aby móc z entuzjazmem przygotować się do zawodów z cyklu zimowego oraz lodowego pływania.

Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie Aleksandra Bednarek oczaruje świat kolejnym wielkim wyczynem. 23-letnia łodzianka nie znosi bezczynności. Jakie będzie kolejne osiągnięcie? Na pewno wyjątkowe. ą