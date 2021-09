Aleksandra Wójcik przyjeżdża na ŁKS. W czwartek sparing. Karnety na mecze ŁKS Commercecon

Z uwagi na niemasowy charakter wydarzenia może w nim wziąć udział do 300 osób, co oznacza, że na trybunach może zasiąść około 250 osób. Dla tych, którzy nie będą mogli być z drużyną w hali klub szykuje transmisję live wraz z komentarzem na swoim fejsbukowym profilu.

Na ten mecz przyjeżdża doskonale nam znana Aleksandra Wójcik, była siatkarka ŁKSCommercecon, dziś zawodniczka Radomki Radom. To nasza laureatka plebiscytu Sportowiec Roku 2020 w regionie łódzkim. Mamy niespodziankę dla Oli.

Jak nas poinformował Mariusz Przybyła, kto jeszcze nie kupił karnetu na nowy sezon będzie miał w czwartek doskonałą okazję. Kasa w Sport Arenie będzie czynna do godz. 19.

Na Facebooku działacze ŁKSCommercecon piszą: Chcemy podziękować osobom, które kupiły karnety w sezonie 2020/2021 i tym samym wsparły klub w trudnym okresie pandemii covid-19. Dlatego dla przedłużających przygotowaliśmy karnety w identycznej cenie jak w poprzednich sezonach, a w cenie otrzymujecie wejścia na wszystkie mecze fazy zasadniczej, fazy play-off, Puchar Polski (jeśli będą rozgrywane w Sport Arenie) oraz spotkania domowe Pucharu CEV.

Ceny nowych karnetów: ulgowy (od 6. do 16. roku życia) – 120 zł, normalny (powyżej 16. roku życia) – 250 zł.

Dzieciaki w wieku 5-10 lat wchodzą na mecze za symboliczną złotówkę. Zamiast kupować bilet na każde spotkanie, warto za jednym zamachem wyrobić karnet Młody Siatkofan w cenie 20 zł 🤩

Można to zrobić on-line na https://sportarena.makis.pl lub stacjonarnie w kasie Sport Areny:

środa 8.09 - 9:00 - 16:00

czwartek 9.09 - 11:00 - 19:00

piątek 10.09 - nieczynne