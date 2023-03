Andrzej Grajewski: Mój Widzew jechał na Legię prosto z dyskoteki i wygrywał. Zdjęcia

Jak się podobał klasyk Legia - Widzew? - padło pytanie prowadzącego

Andrzej Grajewski, menedżer piłkarski: - Widzew prawdopodobnie popełnił jeden błąd, bo za moich czasów jechaliśmy na Legię prosto dyskoteki i tam ich laliśmy, jak chcieliśmy. Tu tak nie było, ale fakt jest faktem, że cztery bramki w takim meczu jest to bardzo dużo. Ludzie chętnie przyszli na ten mecz, mieli fajne widowisko. Na pewno Legia chciała za wszelką cenę wygrać, ale gdyby zawodnicy Widzewa umieli trochę lepiej grać w piłkę, to wynik byłby korzystniejszy dla nich. Okazja w ostatnich sekundach musi być wykorzystana i znów tradycyjnie byśmy wygrali 3:2. Ale... To co my robiliśmy za moich czasów to jest już przeszłość. To już się nie wróci. Ja tylko chciałbym doczekać tego, żeby Widzew był mistrzem Polski i grał w Champions League. Bo to jest inny Widzew, to nie jest ten Widzew, do którego ja mogę się przyznawać. Widzew też nie przyznaje się do mnie. Niestety, ja bardzo chciałem być na tym meczu, nie udało się. Może w następnym roku, kiedy znów będzie mecz Widzew - Legia będę siedział na trybunach. Cóż, wielkie dwie firmy się spotkały, wynik jest nierozstrzygnięty.

Zdaniem Adama Godlewskiego wyniki Widzewa są ponad stan. Widzew jednak rzucił wyzwanie silniejszym klubom.