Arcybiskup Grzegorz Ryś zaprasza na spotkania synodalne w sieci

Spotkania w sieci będą miały miejsce. 7,14, 21, i 28 marca. Mogą w nich wziąć udział osoby, które chciałyby uczestniczyć w Synodzie, a nie należą do żadnej grupy synodalnej.

- W każdym z tych spotkań on-line będzie brał udział któryś z księży biskupów – mówi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. - Jeśli powstaną trzy grupy, to każdy z nas będzie w jednej z tych grup uczestnikiem. Głównie po to, żeby słuchać. Do tego zachęca nas Ojciec Święty, bo na tym etapie biskupi nie są od tego, by wiele mówić, ale żeby posłuchać