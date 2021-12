Areszt Śledczy w Piotrkowie: Więzień poskarżył się do sądu, bo było mu ciasno, zimno i miał być źle traktowany

51-letni S. to recydywista znany organom ścigania, skazany m.in. za rozbój z ciężkim pobiciem oraz usiłowanie gwałtu. W piotrkowskim areszcie siedział m.in. od października 2019 do lipca 2020 r. , kiedy to został przewieziony do zakładu karnego w Łodzi.

W lutym ub. roku pozwał AŚ w Piotrkowie o zasądzenie 100 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych. Lista zarzutów wobec warunków panujących w więzieniu i tych dotyczących postępowania funkcjonariuszy, była długa. S. wskazał m.in., że był niewłaściwie leczony, cele mają zbyt mały metraż, zimą jest w nich zimno, tzw. blendy w oknach ograniczają widoczność, a ponadto nie otrzymywał prasy. Miał też doświadczyć przemocy fizycznej i psychicznej - funkcjonariusze mieli go zastraszać, szturchać i niezasadnie karać.