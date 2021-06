Artysta obraził uczucia religijne i znieważył flagę? Kontrowersyjne prace na Fotofestiwalu w Łodzi. Zainterweniowała prokuratura

Kobieta złożyła doniesienie do prokuratury. Ta zareagowała natychmiast. W piątek po południu w galerii pojawiła się policja, która zabepieczyła wzbudzające kontrowersje obrazy. Na dodatek ich wątpliwości wzbudził obraz "Optymalne linie lotnicze" przedstawiający samolot ze swastyką, gwiazdą Dawida, sierpem i młotem oraz Euro.

Budzące kontrowersje prace przedstawiające obraz Matki Boskiej, polską flagę, zdjęcia Jana Pawła II, braci Kaczyńskich, Bronisława Komorowskiego i Jana Pawła II na tle wyeksponowanych kobiecych wagin pojawiły się na Fotofestiwalu w Łodzi. Zawisły w galerii w Off Piotrkowska Center w ramach wystawy "Archiwum Regresywne". Autorem prac jest łódzki artysta o pseudonimie Marcello Zamenhof.

Jak tłumaczy Marcello Zamehnof obrazy są nawiązaniem do wystawy "Wenus polska" z lat 70-tych z Krakowa. - W tamtych czasach to też było bardzo kontrowersyjne - mówi artysta. Jego prace mają być odpowiedzią na miarę obecnych czasów.

Współorganizatorem festiwalu jest miejskie Łódzkie Centrum Wydarzeń. Dyrektor centrum Maciej Łaski wydał oświadczenie, że wystawa jest jedną z 30 wystaw w ramach Programu Miasto, w której artyści zapraszani są do swobodnej wypowiedzi. Zaś Marcella zaprosił kurator programu prof. Józef Robakowski.

- Mamy do czynienia z zamkniętą galerią, każdy wchodzi na własną odpowiedzialność - podkreśla. Dodaje, że obrazy były pokazywana m.in. we Wrocławiu i nie wzbudziły tam kontrowersji

- Oddając naszą przestrzeń artystom nie ingerujemy w warstwę artystyczną wystaw, nie cenzurujemy ich - podkreślił Łaski.

Identyczny komentarz wydała rzeczniczka festiwalu Joanna Karpińska. Podkreśliła też, że do tej pory nie było żadnych sygnałów co do tej wystawy, a także, że wystawa była opatrzona ostrzeżeniem.

Oświadczenie wydało też Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Podkreśliło, że Program Miasto nie jest finansowany z dotacji ministerstwa.

Wystawę nadal można oglądać przy ul. Piotrkowskiej 138/140, jednak już bez kontrowersyjnych obrazów.