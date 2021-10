Atakują nas chińskie biedronki. Mogą powodować alergie

Jedna z mieszkanek osiedla Zarzew w Łodzi skarży się, że ma setki biedronek na balkonie. A gdy próbuje je usunąć, to atakują kobietę.

Mam 2 tygodniowego synka w domu boje się że go pogryzą...- żali się inna z użytkowniczek portalu społecznościowego. Kolejna ostrzega mieszkańców osiedla, by nie otwierali okien, bo biedronki pofruną do środka mieszkania.

W parku ich zatrzęsienie – twierdzi jeden z użytkowników portalu. - To wszystko chińskie, radzę nie zabijać w mieszkaniu, bo śmierdzi. Walczę z nimi od trzech lat.... Niestety pomaga tylko zamknięte okno, a potem wyłapywanie. Trzeba przejrzeć wszystkie szpary w oknach. Gnieżdżą się tam grupowo..

Inwazja biedronek to nie tylko problem Łodzi i innych miast naszego regionu. Znawcy twierdzą, że atakują nas głównie biedronki chińskie. Wlatują do mieszkań, chodzą po ścianach i suficie. Pozostawiają specyficzny, nieprzyjemny zapach. Wspinają się po ścianach budynków mieszkalnych. Dużo jest ich również w oknach. Owady mogą być groźne dla ludzi. Alergia na biedronkę pojawia się najczęściej jesienią oraz wiosną. Jej objawy to: alergiczne zapalenie spojówek, astma, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. W niektórych przypadkach uczulenie może zakończyć się nawet pobytem w szpitalu.

Jak odróżnić chińską biedronkę od tradycyjnej? Ta z Chin może być pokryta kombinacją różnych kolorów", różną liczbę kropek. Bywa, że ma aż 23 kropki, albo nie ma jej wcale.