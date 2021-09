Australijczyk Brady Kurtz nadal w KŻ Orzeł Łódź! Witold Skrzydlewski wręczył nagrodę

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Witold Skrzydlewski wręczył Brady’emu Kurtzowi statuetkę najlepszego zawodnika sezonu 2021. Australijczyk otrzymał nagrodę dzięki głosom kibiców Orła Łódź, którzy po każdym spotkaniu oddawali głosy na zawodnika meczu na profilu klubu na Facebooku. - Dzisiaj przedstawiamy zawodnika, który zdecydował się podpisać z nami kontrakt na następny sezon. Liczy, że będzie to ostatni sezon na zapleczu Ekstraligi, więc musimy starać się awansować. Jest to Brady Kurtz, który w głosowaniu kibiców został wybrany najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. Wręczymy Brady’emu specjalną statuetkę - poinformował Witold Skrzydlewski.

Podpisanie nowego kontraktu przez Brady’ego Kurtza skomentował również trener Adam Skórnicki. - Zaczynamy od Brady’ego. Jest to zawodnik, który przyszedł do nas z Ekstraligi. Na pewno chciałby wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy. Zdecydował się jednak zostać i pomóc nam w awansie do Ekstraligi. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. W pierwszym sezonie jego startów w Łodzi nie u wszystkich z nas były uśmiechy na twarzy, ale już w ostatnich rozgrywkach pokazał, że potrafi walczyć i został ósmym zawodnikiem eWinner 1. Ligi. Mamy nadzieję, że nadal będzie podnosił swój poziom sportowy. Można powiedzieć, że kreujemy go na jednego z liderów. Postaramy się, żeby następni zawodnicy, których będziemy kontraktować byli o bardzo podobnej klasie sportowej, jaką prezentuje Brady - stwierdził szkoleniowiec Orła Łódź.