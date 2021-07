Bałuty w czasach PRL-u. Zobacz jak wtedy wyglądały

Oglądając zdjęcia z czasów PRL-u możemy wyruszyć w sentymentalną podróż. Zobaczyć jak kiedyś wyglądało kino „Iwanono”, wtedy najnowocześniejsze w Łodzi. Popatrzeć na kajaki pływające po stawie w Arturówku. A także przypomnieć sobie jak wyglądały bloki na Teofilowie.

Do dziś to jedno z największych łódzkich osiedli. Teofilów dzieli się na cztery części. Po drugiej stronie ul. Aleksandrowskiej znajduje się Teofilów Przemysłowy. Rozciąga się on między torami PKP a ul. Szczecińską. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że wybudowano tam wiele zakładów przemysłowych. Jak choćby nieistniejące już Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Skogar”. Dalej istnieją zakłady „Elta”, jedna z największych teofilowskich fabryk. Tyle, że nie nazywa się już „Elta”, a należy do koncernu ABB. Pozostały też zakłady tekstylno - konfekcyjne „Teofilów”.

Znajdujący się po drugiej stronie ul. Aleksandrowskiej Teofilów Mieszkaniowy podzielony został na trzy tzw. podosiedla. Najstarszy to Teofilów A. Obejmuje on osiedle Władysława Reymonta i rozciąga się od stacji PKP Łódź Żabieniec do ul. Traktorowej. Teofilów B to osiedle Stefana Żeromskiego. Zajmuje teren od ul. Traktorowej do ul. Kaczeńcowej. Natomiast Teofilów C to Osiedle Marii Konopnickiej i tzw. Osiedle Rogatka i domy jednorodzinne. Jego granice wyznaczają ul. Kaczeńcowa i ul.Szczecińska.