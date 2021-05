Będzie kolejne świadczenie z serii 500+. Tym razem dla wszystkich dorosłych Polaków

O uruchomieniu programu poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.

„500 plus na zdrowie”. Kto będzie mógł skorzystać?

„500 plus na zdrowie” to nowy program Ministerstwo Zdrowia skierowany do wszystkich osób powyżej 40. roku życia. Cel? Sprawdzenie stanu zdrowia Polaków po Covid-19.

„500 plus na zdrowie”. Gdzie i na co wykorzystać bon?

„500 plus na zdrowie” wypłacane w formie bonów będzie można wykorzystać na badania diagnostyczne. Wybór placówki, w której się przebadamy, należy do nas - może to być przychodnia mająca kontrakt z NFZ lub prywatna. To, jakie badania będziemy mogli wykonać na bon 500 plus, zależy od naszego wieku, płci i przebytych chorób. Są to m.in. mammografia, cytologia, badanie prostaty, poziom cholesterolu, pomiar ciśnienia i lipidogram.

„500 plus na zdrowie”. Jak otrzymać bon?

Bon będzie można pobrać wraz ze skierowaniem na zaproponowane badania z Internetowego Konta Pacjenta.