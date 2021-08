Bez prądu w łódzkim. Gdzie 18.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (18.08 11:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat sieradzki

Mogilno

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Cielce

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zduńskowolski

Reduchów, Reduchów-Kolonia

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Przanówka, od 1 do 17 i 44, Witkowice, nr 61

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Moskuliki numer 52, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Arniki numer 37, ul. Henrykowska od numeru 1 do 3, ul. Podgórze numery 3/5, 9/11, ul. Pomorska od numeru 351 do 415 oraz od numeru 306 do 380

18.08 od godz. 9:00 do 17:00