Bieg Fabrykanta i Bieg Piotrkowską. Do Łodzi wracają biegi uliczne. 28 sierpnia – Fabrykanta, 18 września – Piotrkowską. Zapisy trwają

W 2020 roku ulicznych zawodów w Łodzi nie było, ale ograniczenie obostrzeń sanitarnych pozwoliło na wyznaczenie ich terminów na koniec lata 2021.

10. edycja Biegu Fabrykanta – 28 sierpnia 2021 r.

Jubileuszowa – 10. – edycja Biegu Fabrykanta ma limit 500 zawodników, zaś w czwartek (19 sierpnia) organizatorzy poinformowali, że zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca.

Bieg Fabrykanta – na dystansie 10 kilometrów – jest wyjątkowy ze względu na jego trasę prowadzoną ulicami Księżego Młyna.

– Wydarzenie cały czas się rozwija, na przestrzeni lat z bardzo lokalnego stało się ogólnopolskim, a nawet startują zawodnicy z zagranicy – mówi Bartłomiej Sobecki, organizator Biegu Fabrykanta ze Stowarzyszenia Bądź Aktywny.

Start Biegu Fabrykanta jest wyznaczony o godz. 18.30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ŁSSE to współorganizator Biegu Grohmana – ten 28 sierpnia towarzyszy głównej imprezie dnia. Bieg Grohmana (start o godz. 16.30) to wyścig na jedną milę dla 150 zawodników. W tym przypadku wpisowe trafia do Fundacji Promień Radości (a jego równowartość dorzuca tej fundacji ŁSSE), która przeznaczy zebraną kwotę na pomoc osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.