Bohaterka ŁKS Commercecon Valentina Diouf: Żyję dla takich chwil i meczów

10 stycznia Valentina Diouf świętowała urodziny. Po wygranej z Fenerbahce nie ukrywała, że o takim prezencie urodzinowym marzyła. - Przed meczem powiedziałam dziewczynom: „Dziewczyny, proszę, niech moje marzenie się dziś spełni, podarujcie mi to dziś w meczu” i naprawdę to zrobiłyśmy.

Atakująca ŁKS-u Commercecon Łódź to doświadczona siatkarka, ale niezmiennie mecze o takiej randze powodują u niej ogromne emocje. - Ja już długo gram w siatkówkę i mam pewne doświadczenie, ale adrenalina, którą daje ci taki mecz sprawia, że ja żyję dla takich chwil i meczów! - przyznała.

Co zadecydowało o wygranej Łódzkich Wiewiór według Diouf? - Przede wszystkim wiedziałyśmy, że nie możemy przestać dobrze zagrywać i pozwolić im dochodzić do łatwych sytuacji. Wykonałyśmy niesamowitą pracę, bo nawet kiedy przytrafiały nam się trudne momenty, to potrafiłyśmy z nich wyjść i cały czas cisnąć przeciwnika i do końca utrzymać ten rodzaj skupienia i koncentracji - analizowała atakująca.