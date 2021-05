Brutalny gwałt i zabójstwo studentki w Łodzi na osiedlu Lumumbowo. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia

Sprawcą ochroniarz klubu studenckiego

Do pamiętnej zbrodni doszło przed południem 18 czerwca 1995 roku. Jej sprawcą – według śledczych – okazał się Mirosław Ż., ówczesny ochroniarz klubu „Medyk”.

- Jak wynika z ustaleń, 22-latka w nocy przed zdarzeniem wraz ze swoim znajomym bawiła się na dyskotece w klubie „Medyk”. Wyszli razem około godz. 3, po czym udali się do domu studenckiego, w którym kobieta zamieszkiwała. Weszli do pokoju tym samym piętrze, co pokój zajmowany przez 22-latkę. Po pewnym czasie pojawił się tam także, z grupą swoich znajomych, podejrzany Mirosław Ż. Wspólnie spożywali alkohol. Pokrzywdzona niebawem udała się do swojego pokoju i położyła się spać – informuje Krzysztof Kopania.

Tymczasem Mirosław Ż. - wraz ze znajomymi - około godz. 7 opuścił pokój, w którym do tej pory przebywał. Wszyscy wyszli z akademika, jednak ochroniarz wkrótce powrócił do domu studenckiego i przed godz. 8 usiłował dowiedzieć się, w którym pokoju mieszka 22-latka. Niebawem doszło do zabójstwa. Zostało ono ujawnione około godz. 12, kiedy znajomy studentki przyszedł do jej pokoju i doznał wstrząsu na widok jej zwłok.