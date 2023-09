Budżet obywatelski w Radomsku. Radomszczanie złożyli 23 wnioski. ZDJĘCIA

Budżet obywatelski w Radomsku

W poniedziałek minął termin składania wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Radomsku. Radomszczanie złożyli do realizacji 23 projekty. Najwięcej jest pomysłów na małe inwestycje. Do wydania na zaproponowane działania jest 1 mln zł.

- Te projekty teraz podlegają ocenie formalnej: czy zostały złożone w terminie, na właściwym formularzu. Ta ocena potrwa do 25 września. Jeśli są braki, wzywamy wnioskodawców do ich uzupełnienia. Z kolei do 29 września poznamy listę wniosków, które zostały zweryfikowane pod względem formalnym – wyjaśnia Wioletta Marcinkowska, naczelnik wydziału spraw obywatelskich w urzędzie miasta w Radomsku.

Kolejny etap to weryfikacja wniosków przez miejskich urzędników, którzy sprawdzą m.in. czy zaproponowane zadanie jest wykonalne. Głosowanie na zgłoszone w tym roku wnioski odbędzie się w grudniu.

Jakie pomysły zgłaszali do budżetu w tym roku radomszczanie?