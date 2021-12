Bunt osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu, czyli ćwiczenia pod kryptonimem "Rozprawa 2021"

Zadaniem służb było ugaszenie płonącej części łowickiego Zakładu Karnego oraz ewakuacja osób. Policjanci uczestniczyli w pościgu i ujęciu grupy, która przed wejściem starała się wymusić zwolnienia z aresztu ich szefa. O szczegółach ćwiczeń mówi oficer prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu, kapitan Robert Stępniewski:

- Pożar powstał w jednym z pomieszczeń w budynku administracyjnym, w których przebywało dwóch osadzonych oczekujących na czynności procesowe w sądzie, którzy podpalili je a dodatkowo zapaliły się sąsiadujące drzwi pomieszczenia socjalnego działu ewidencji. Chcieli w ten sposób doprowadzić do wywołania zamieszek na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Nastąpiło duże zadymienie budynku i niezwłoczna była ewakuacja osób w nim się znajdujących. Dyrektor podjął decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego wobec dwóch osadzonych i wprowadzeniu do działań pododdziału interwencyjnego (grupa GISW). Przybyła na miejsce straż pożarna niezwłocznie przystąpiła do gaszenia pożaru. Ponadto powiadomieni funkcjonariusze Policji przystąpili do pościgu mającego na celu zatrzymanie pseudokibiców, którzy przed bramą więzienia chcieli wymusić zwolnienie z aresztu szefa kibicowskiej grupy.