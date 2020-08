Burze i nawałnice. Idą burze i wichury. Alert RCB dla Łodzi i regionu. IMGW wydało najwyższy poziom ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa łódzkiego ostrzeżenie trzeciego stopnia (czerwone) przed burzami, gradem i nawałnicami. To najwyższy możliwy poziom ostrzeżenia przed burzami Tak wysokiego poziomu zagrożenia nie było w regionie łódzkim od dawna. W ostatnich dniach ostrzeżenia były żółte lub najwyżej pomarańczowe.

Według IMGW we wszystkich powiatach województwa łódzkiego " prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami grad."