Ceny najtańszych kawalerek w Łodzi zaczynają się do 190 tys. zł. Ceny mieszkań w blokach w Łodzi wciąż rosną 27.09.2021

27.09.2021

Ceny najtańszych kawalerek w Łodzi zaczynają się do 190 tys. zł., ale w ostatnich miesiącach mieszkania w Łodzi szybko drożeją. Ceny mieszkań w Łodzi wciąż rosną. Praktycznie nie ma już ofert poniżej 160 tys. zł, a te w cenie poniżej 180 tys. zł nie czekają długo na kupca. Średnio w lipcu 2021 za kawalerkę z rynku wtórnego w łódzkim bloku trzeba zapłacić prawie 213 tys. zł. Średnia cena metra kwadratowego zbliża się do 7,5 tys. zł. Są też kawalerki tańsze. Zobacz 15 najtańszych mieszkań w cenie do 190 tys. zł w Łodzi.