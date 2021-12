Choinka żywa czy sztuczna? Przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia. Jaką choinkę wybrać na święta do domu? 6.12.2021

Jaką choinkę wybrać na święta do domu? Choinka żywa czy sztuczna? Tysiące Polaków zadaje sobie to pytanie przed świętami. Która choinka stworzy lepszy świąteczny klimat? Jak utrzymać w dobrej kondycji żywą choinkę, żeby nie traciła igieł? W jaki sposób przechowywać sztuczną choinkę przez cały rok? Ile kosztują choinki i gdzie można dostać choinkę za darmo?

Choinka żywa czy sztuczna?

Choinka żywa czy sztuczna to odwieczne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Przyjrzeliśmy się wadom i zaletom choinek sztucznych i żywych. Pytanie „choinka żywa czy sztuczna?” zadaliśmy także fanom na Facebooku. Zdania co do tego jaką choinkę wybrać na święta są podzielone.

Jaką choinkę wybrać na święta do domu?

Odpowiedzi na to pytanie szukamy na 2 tygodnie przed świętami. Pierwsze przygotowania do Bożego Narodzenia czas zacząć. Zarówno choinka żywa jak i sztuczna mają swoje plusy i minusy. Przed podjęciem decyzji o tym, jaką choinkę wybrać, należy zastanowić się nad tym, co dokładnie chcemy osiągnąć. Czy choinka ma być asymetryczna, dokładnie taka, jaką sobie wymyśliliśmy, nie wymagająca i długoletnia? Czy może choinka ma mieć charakter, być wyrazista, pachnąca i w doniczce?