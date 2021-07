Ciocia najechała na chłopca! Śmiertelny wypadek koło Piotrkowa. Tragedia we wsi Milejów

Tragedia w Milejowie: Dziecko nie żyje

Wypadek na podwórzu gospodarstwa we wsi Milejów koło Piotrkowa wydarzył się w sobotę 24 lipca 2021 roku. Według ustaleń 8-letni Robert wraz z rodzicami i trojgiem swojego rodzeństwa przyjechał do Milejowa w odwiedziny do rodziny.

W chwili wypadku chłopiec chciał wyciągnąć spod volkswagena golfa kota, który tam się schował. Matka dziecka zdążyła zauważyć jak leżał pod samochodem. Wtedy jednak ciocia 8-latka zaczęła manewr cofania, aby wyprowadzić samochód z garażu. Najechała na chłopca. Wskutek odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

W toku wstępnych czynności procesowych ustalono, że chłopiec w chwili zdarzenia mógł się znajdować w pozycji leżącej za samochodem. - informuje Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie.