Co dalej z lotniskiem na Lublinku? Miasto chce sprzedać lotnisko? Czy znajdą się chętni na Łódzki Port Lotniczym im. Reymonta? 27.01.2021

Gdyby jednak okazało się, że potencjalny inwestor chce kupić wszystkie udziały, miasto ma się zastanowić nad taką opcją.

Podczas konferencji nie podano żadnych terminów finalizacji projektu, ani sumy, za którą miasto chciałoby sprzedać udziały.

Łódź jest właścicielem 95,5 proc. udziałów w lotnisku, którego kapitał zakładowy to wynosi 354,8 mln zł. Pozostałymi udziałowcami są samorząd województwa łódzkiego, Aeroklub Polski i Aeroklub Łódzki.

Anna Midera, prezes łódzkiego portu, nie pojawiła się na konferencji, ale nadesłała do nas oświadczenie, w którym czytamy m.in. „Rolą prezesa Portu w procesie zbywania udziałów Lotniska w Łodzi, jest to, aby zakończył się on sukcesem dla miasta i dla lotniska. Jednak żeby postępowanie potoczyło się pomyślnie, lotnisko musi być w jak najlepszej kondycji. Będę zatem konsekwentnie kontynuowała proces optymalizacji kosztów i dalszego rozwoju, po to, by transakcja miała sens. To jest wyraz mojego wsparcia decyzji miasta. Jestem w pełni zaangażowana w proces pozyskania inwestora. Chodzi przecież

o odciążenie głównego akcjonariusza.

Jednocześnie w zakresie cargo i logistyki jesteśmy już teraz blisko sfinalizowania współpracy z międzynarodowym partnerem. Cel mojej pracy i zaangażowanie się nie zmienia. Jest nim rozwój lotniska w obszarze przewozów pasażerskich, cargo oraz zdecydowana poprawa wyniku finansowego. W ciągu czterech lat mojej działalności na lotnisku wynik finansowy spółki poprawił się o 30 mln zł. O tyle została zmniejszona coroczna strata finansowa Portu.

Przed pandemią mieliśmy zakontraktowany wspaniały ruch czarterowy, taki jakiego nigdy wcześniej nie było. 14 samolotów czarterowych tygodniowo i kilka nowych destynacji wakacyjnych i dodatkowo nowy kierunek regularny do Bułgarii. Gdyby nie pandemia bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.