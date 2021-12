Czego życzyć w Nowy Rok? Krótkie życzenia na na fb i messengera oraz sms. Wzory i gotowe życzenia na Nowy Rok facebook i sms

Wzory i gotowe życzenia na Nowy Rok facebook i sms. Czego życzyć w Nowy Rok? Krótkie życzenia na na fb i messengera oraz sms

Szczęścia, co radości daje,

miłości, co niesie pokój,

zdrowia, co rodzi wytrwałości,

wiary, co nadzieje prowadzi,

dni wypełnionych do końca,

nowych wschodów słońca

i niech więcej takich rzeczy

Nowy Rok Ci użyczy!

Są godziny, które liczą się podwójnie

i tygodnie nie warte jednego dnia.

Niechaj w nadchodzącym Nowym Roku wszystko po równo się rozkłada

i wszystko w ręce łatwo Wam wpada!

Pragnę złożyć żarliwe życzenia:

szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia.

Aby troski życia

zaginęły w mroku,

podczas nadchodzącego Nowego Roku.

Szampany otwieramy, życzenia składamy.

A ja życzę Tobie: roku udanego i zdrowia

dobrego, szczęścia wielkiego i totka

wygranego, miłości gorącej i wiecznie

wrzącej. No i Nocki odlotowej i nie

tylko sylwestrowej!