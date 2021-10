„Czerwona kartka dla ministra Czarnka". Na manifestację w sobotę do Warszawy z Łodzi i z województwa łódzkiego jedzie 300 nauczycieli

– Z Łodzi wyjeżdżają dwa autokary i do tego busy, razem 150 osób, ale nasz region będą reprezentować także związkowcy z Radomska, Tomaszowa czy Bełchatowa – wyliczał w piątek (8 października) Marek Ćwiek, prezes ZNP w Okręgu Łódzkim.

Manifestacja ZNP w Warszawie w sobotę (9 października). Nauczyciele twierdzą, że Czarnek nie traktuje ich poważnie

Związek, organizator manifestacji, przekonuje, że Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, nie traktuje nauczycieli poważnie w trwających negocjacjach dotyczących prestiżu i pensji tej grupy zawodowej.

Według aktualnych propozycji resortu, po podwyżkach we wrześniu 2022 r. nauczyciele (w zależności od tzw. stopnia awansu zawodowego) mieliby przeciętnie zarabiać od 4950 zł (brutto) do 7890 zł (przy gwarantowanych pensjach minimalnych na poziomie 4010 zł – 5130 zł). Ale podwyżki nastąpiły po zwiększeniu – o cztery godziny – tzw. pensum, czyli czasu spędzanego przez nauczycieli pod tablicą. Obecnie pensum to najczęściej 18 godzin (m.in. w podstawówkach i ogólniakach) Resort obiecuje, że zwiększenie pensum (nadal w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy) będzie możliwe dzięki odbiurokratyzowaniu szkoły (czyli czas spędzany pod tablicą da się wydłużyć w ramach etatu, bo mniej godzin zajmie "papierologia").