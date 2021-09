„Czerwono-czarni” z Łodzi wystąpią w Lidze Mistrzów. To największy klubowy turniej walking futbolu w 2021 roku

Nie ma wielkiej przesady w stwierdzeniu, że Almelo City Cup, to walking futbolowa Liga Mistrzów. Turniej będzie rozgrywany już po raz piąty, a po raz pierwszy weźmie w nim udział drużyna z Polski - Rosomak Łódź. „Czerwono-czarni” szykowali się do wyjazdu już w ubiegłym roku, ale wtedy ich plany pokrzyżowała pandemia. Teraz marzenia Rosomaków nareszcie będzie można zrealizować - informuje Jarosław Paradowski.

Drużynę tworzą głównie panowie w wieku 60+. Tylko dwóch członków ekipy nie przekroczyło jeszcze sześćdziesiątki, a przepustką do udziału w zawodach jest ukończony 55 rok życia.

- W naszym zespole nie ma znanych nazwisk. Między innymi na tym polega urok walking futbolu, że grają zawodnicy, którzy niekoniecznie odnosili piłkarskie sukcesy za młodu. Za to teraz, pomimo upływającego wieku, wciąż pozostajemy aktywni i robimy to co kochamy od dziecka, czyli gramy w piłkę - mówi kapitan drużyny Andrzej Głowacki.