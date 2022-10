Członek zarządu PZPS Marcin Chudzik o: mistrzostwach, kadrze siatkarek, kibicach i TauronLidze

Jak Pan ocenia występ naszej drużyny na mistrzostwach świata siatkarek?

Przeżyłem duże emocje. Nasza drużyna zasłużyła na słowa pochwały za dobrą grę. To co zrobiły dziewczyny w meczu w Łodzi pokonując Amerykanki 3:0, aktualne mistrzynie olimpijskie, to duży sukces. Myślę, że warto było robić te mistrzostwa w Łodzi, chociażby dlatego, żeby zobaczyć takie zwycięstwo, jak też dobre wygrane, zacięte mecze z Kanadą i Niemcami. Plus jest taki, że dziewczyny budowały ten swój sukces, po porażce z Serbią wygrały trzy mecze w Łodzi. Drugi mecz z Serbią, który już grały w Gliwicach był już bardzo wyrównany, zabrakło jednej czy dwóch piłek, by być w półfinale mistrzostw świata. Serbia na razie tylko z nami straciła dwa sety, pozostałe drużyny rozbijała do zera lub jednego.

Jak Pan ocenia mistrzostwa świata pod kątem organizacyjnym?