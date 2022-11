Człowiek ze Złotym Uchem festiwalu Soundedit w Łodzi

Uroczysty wieczór rozpoczął występ brytyjskiego muzyka, Barry’ego Adamsona, który poza karierą solową był zaangażowany w wiele projektów, między innymi współpracował z zespołami Magazine, Visage, Nick Cave and the Bad Seeds oraz wykonawcami muzyki elektronicznej Pan Sonic. Artysta zajmuje się również muzyką filmową - jego kompozycje można usłyszeć w takich filmach jak: „The Last of England”, „Lost Highway”, „Natural Born Killers”, czy „The Beach”. Barry Adamson otrzymał statuetkę Człowieka ze Złotym Uchem za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej.

Kolejnym wyróżnionym był Nick Mason, perkusista, który w 1965 roku był jednym z założycieli formacji Pink Floyd - jest jedynym członkiem zespołu, który zagrał na wszystkich jego płytach. A grupa nagrała piętnaście albumów, które sprzedały się w łącznym nakładzie blisko 300 mln egzemplarzy. Nick Mason współpracował też z innymi progresywnymi muzykami (Robert Wyatt, Gong i Steve Hillage), jazzowymi (Michael Mantler) i punkowymi (The Damned). Jest producentem, w dorobku ma także albumy solowe. W roku 2019 został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi na polu muzyki. Mason swoją nagrodę odebrał wcześniej, w sobotę podziękował organizatorom z ekranu.