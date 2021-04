Czy po majówce zostaną otwarte sklepy? Liczą na to właściciele sklepów, a handel tonie w długach. Handlowcy z regionu mają 135 mln zł długu

Handlowcy zwracają uwagę na coraz gorszą sytuacje finansową, w jakiej się znajdują.

- Wiosna to zazwyczaj czas, gdy odnawia się garderobę - mówi przedstawicielka jedne z sieci sklepów w naszym regionie. - Nasze sklepy są jednak pozamykane, oferujemy sprzedaż przez internet, ale nie cieszy się duża popularnością, Trudno wybrać sukienkę czy eleganckie spodnie bez przymierzenia. Klientki tłumaczą, że nie chce im się odsyłać nietrafionych ubrań, czekać na zwrot pieniędzy. To zrozumiałe, dlatego też sprzedaż internetowa odpowiada za jedynie 8 proc. obrotów firmy.

Narzekają także pracownicy tych sklepów, które mogą być otwarte.

- Co z tego, że możemy legalnie sprzedawać, skoro klientów jest znacznie mniej - mówi sprzedawca z niewielkiego sklepu kosmetycznego w dużej galerii handlowej. - Niektórzy mówią wprost, że nie opłaca im się jechać do centrum handlowego, gdzie większość sklepów jest zamknięta, wolą nie tracić czasu i kupują w drogerii blisko domu. Gdyby mogli zrobić normalne zakupy w centrum handlowym, to nas by również odwiedzili.