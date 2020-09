Dead Can Dance w Polsce! Koncert w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety na Dead Can Dance od 11 września 2020!

Duet Brendan Perry i Lisa Gerrard oraz zespół znakomitych muzyków powrócą do Polski po dwóch latach od dwóch wyprzedanych koncertów w Warszawie. Dead Can Dance wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi w ramach nowej trasy pod hasłem, „Europa - 2021”.

Jak zapowiadają organizatorzy, podczas łódzkiego koncertu formacji fani będą mogli usłyszeć przekrój kilkudziesięcioletniej twórczości zespołu. Nie zabraknie najbardziej znanych i lubianych kompozycji z takich albumów jak „The Serpent’s Egg”, „Aion” i „Into The Labyrinth” oraz wielu innych.

Grupa Dead Can Dance działa z przerwami od 1981 roku. Zespół tworzą brytyjski kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista Brendan Perry oraz australijska wokalistka i kompozytorka Lisa Gerrard. W repertuarze Dead Can Dance znajdują się elementy europejskiej muzyki folkowej, szczególnie renesansowej i średniowiecznej, a także ambientu, jazzu, czy muzyki ludowej z całego świata. Choć Dead Can Dance uformowali się w Melbourne, to rok później przenieśli się do Londynu. Tam podpisali kontrakt z jedną z najsławniejszych wytwórni muzyki alternatywnej - 4AD. W 1983 roku ukazał się ich debiutancki album, zatytułowany po prostu „Dead Can Dance”, jednak to drugi krążek - „Spleen and Ideal” był początkiem ich niebagatelnego sukcesu. Skrzypce, fortepian, puzony, czy wiolonczele zastąpiły tutaj tradycyjne rockowe instrumenty...