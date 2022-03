Derby dla Grot Budowlanych. ŁKS rozbity. Magiczna moc zagrywek Martyny Łazowskiej i koleżanek

Od początku trwała wyrównana walka. W pierwszej szóstce Grot Budowlanych zabrakło Zuzanny Góreckiej, która ma ponoć od nowego sezonu grać w ŁKS Commercecon. Przyjmująca pojawiła się na parkiecie jeszcze w pierwszym secie.

W pierwszym secie od stanu 10:13 siatkarki Grot Budowlanych zdobyły cztery punkty z rzędu. Druga seria podopiecznych trenera Macieja Biernata miała miejsce od stanu 16:16 do 20:16. Zagrywki Martyny Łazowskiej miały magiczną moc. Tę przewagę Budowlane dowiozły do końca seta.

Drugą partię lepiej zaczęły Wiewióry, prowadziły 6:1, ale... w swoim stylu straciły osiem punktów z rzędu. Imponujące były te serie punktów zdobywanych przez siatkarki Grot Budowlanych przy zagrywce Martyny Łazowskiej. W ciągu dwóch minut trener Michał Cichy brał czasy dla swojej drużyny. Miał też dłuższą ławkę w ŁKS i często rotował składem. Nie dawało to jednak rezultatu.

Siatkarki Grot Budowlanych grały lepiej i zdobywały punkty. Straciły też na animuszu ataki Valentiny Diouf, która siała popłoch u poprzednich rywalek ŁKS Commercecon.

Siatkarki Grot Budowlanych wyszły na prowadzenie 19:14 i 21:15. Tej odsłony przegrać już nie mogły. Wygrały do 18.

W trzecim secie siatkarki Grot Budowlanych prowadziły już 4:1 i 13:10. Wiewióry nie zamierzały się poddawać. Wyrównały - 13:13. Żadna z drużyn nie mogła odskoczyć od przeciwnika. Było 16:16. W końcu siatkarki ŁKS Commercecon osiągnęły przewagę 18:16. Zawodniczki Grot Budowlanych odrobiły straty i było 19:19. Znów poderwał się ŁKS - 22:20. Podopieczne trenera Macieja Biernata wyrównały na 23:23. Na zagrywkę weszła Justyna Kędziora. Te zagrywki też były magiczne i drużyna Grot Budowlanych wygrała seta do 24 i mecz 3:0.