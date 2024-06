Dodatki na dziecko, które przysługują rodzicom w 2024 roku. Nie tylko 800 plus. Można dostać dużo więcej pieniędzy 6.06.2024 Dariusz Gabryelski

Od początku 2024 roku kwota świadczenia na dziecko dla wszystkich rodziców została podniesiona z 500 do 800 zł miesięcznie. By otrzymać dodatkowe 300 zł nie trzeba było składać żadnego wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam podwyższył nasze świadczenie. 800 plus to jednak nie wszystko. Rodzice w 2024 roku mogą liczyć również na inne rodzaje pomocy finansowej na dzieci.