Doping w odżywkach? Kamil Majchrzak ożenił się, zerwał kontakty, przyjął linię obrony i czeka na wyniki

Zmuszony jestem przekazać niezwykle trudną i druzgocącą dla mnie informację. W październiku i listopadzie 2022 roku przeszedłem kontrole antydopingowe, których wynik okazał się być pozytywny. Z całą stanowczością podkreślam, iż nigdy, przenigdy świadomie nie zażyłem żadnej zakazanej substancji. Pozytywny wynik jest dla mnie ogromnym szokiem, tym bardziej, iż nie wiem, w jaki sposób niedozwolona substancja znalazła się w moim organizmie. Rozpocząłem najtrudniejszą walkę w moim życiu - walkę o udowodnienie swojej niewinności i powrót do sportu, który kocham.

Taki post na twitterze zamieścił Kamil Majchrzak, nasza druga po Hubercie Hurkaczu, tenisowa rakieta. Urodzony w Piotrkowie tenisista AZS Łódź napisał ten przerażający post 8 grudnia ub. roku. Co dziś słychać u Kamila?

- Kamil ożenił się w listopadzie ub. roku z Martą Dybą, pracującą w naszym klubie z tenisową młodzieżą - poinformował nas Lech Leszczyński, prezes AZS Łódź, którego zawodnikiem był właśnie Kamil. - Młoda para mieszka w Warszawie. Kamil czeka na wyrok, grozi mu nawet czteroletnia dyskwalifikacja. Zdajemy sobie sprawę, że wyniki wszystkich badań są dla Kamila straszne. Powiem, że ani ja, ani jego były trener Tomek Iwański, nie wierzymy w to, co się stało. Nie wierzymy, że Kamil świadomie brał środki dopingujące. Znamy go przecież doskonale. Dopuszczamy do siebie, że Kamil wziął coś z nieostrożności, głupstwa. Nie wolno go traktować, jak koksiarza. Napisałem do Kamila, że trzymam kciuki, starałem się go pocieszyć, ale teraz jesteśmy bez kontaktu. Jesteśmy zdruzgotani, bo kiedy wchodzisz w osiemdziesiątkę świata i nagle wszystko bierze w łeb, to jest straszne. To był dla Kamila i dla nas wielki cios.