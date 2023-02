Drużyna Roku. Huragan Uszczyn chce wygrać mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę

Jak to się stało, że mało znana drużyna wywalczyła tak zaszczytny tytuł w naszym plebiscycie?

Drużyna została założona w 2013 roku. Od tego czasu mieliśmy dłuższą przerwę. Głównie graliśmy na Orlikach. W tym roku klub został reaktywowany. Zgłosiliśmy się do turnieju, który odbywał się w Wolborzu. Po wielu latach przerwy postanowiliśmy jechać na ten turniej. Udało nam się zająć drugie miejsce, co było wielkim zaskoczeniem.

To wystarczyło?

Podbudowani wynikami z Wolborza zaczęliśmy jeździć na inne turnieje. Osiągaliśmy bardzo dobre wyniki, wygrywaliśmy z drużynami, które grały regularnie, a nie miały takiej przerwy, jak my. Prawie każde zawody kończyliśmy na podium. Myślę, że dało nam to grono fanów. Poznali nas na boisku i zaczęli na nas głosować. Dzięki Dziennikowi Łódzkiemu i plebiscytowi Sportowiec Roku zostaliśmy bardzo sławną drużyną.

Ta sława, która wykracza już poza województwo przełożyła się już na zainteresowanie Huraganem? Zgłosili się sponsorzy, menedżerowie?

Mamy sponsora, który ostatnio zafundował nam nowe stroje. Graliśmy już jeden turniej w tym komplecie strojów. Ta nasza sława przełożyła się na jeszcze drugi sukces, wygraliśmy inny plebiscyt – na najpopularniejszą drużynę powiatu piotrkowskiego.

To można się spodziewać, że sponsor kupi drugi komplet strojów?

Miejmy nadzieję. Drużyna Roku musi się prezentować okazale.

Skoro osiągacie sukcesy piłkarskie na boisku oraz medialne i promocyjne poza nim, nie kusi was, by zgłosić się do profesjonalnych rozgrywek?

Na razie chcemy grać amatorsko. W tym roku bardzo chcemy wziąć udział w mistrzostwach świata w udawaniu gry w piłkę nożną.

Jest coś takiego?

Oczywiście, taki turniej organizowany jest przez portal Kartofliska na youtube. To kanał zajmujący się piłką nożną na najniższym szczeblu. Bardzo byśmy chcieli tam wystartować. To nasz główny cel.

Na czym polega ten turniej? Wygrywa najsłabszy?

To zwykły turniej w normalną piłkę nożną, ale grają amatorskie drużyny, może jeszcze z klas Bi A. Gramy na poważnie, ale pewnie kto zrobi największy kiks staje się najpopularniejszym.

Kto poza Panem gra w drużynie Huragana?

Najbardziej znanym naszym piłkarzem jest Michał Lenarczyk. Przede wszystkim grają piłkarze z Uszczyna i okolic. Graliśmy swego czasu w Przygłowie. Właśnie tam się poznaliśmy.

Macie dużo kibiców. Gdzie was można obejrzeć?

Gramy na Orlikach w gminie Sulejów. Mamy duże grono fanów i w najbliższym czasie mamy zamiar wydać szaliki dla naszych kibiców.

Akto jest trenerem waszej drużyny. W mało znanej swego czasu Wieczystej Kraków był Franciszek Smuda . A u was?

Na razie nie mamy trenera jeszcze.