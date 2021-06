Dumne młode wilki Widzewa. Wypowiedzi po meczu Korona - Widzew

Tomasz Włodarek (asystent trenera Widzewa Łódź): - Zagraliśmy dziś innym ustawieniem, a szansę dostali zawodnicy, którzy dotąd grali mniej. Był to otwarty mecz, stworzyliśmy sobie kilka naprawdę dogodnych sytuacji, jak choćby ta z pierwszej połowy zakończona strzałem w słupek czy sytuacja sam na sam Pawła Tomczyka. Mimo że przegrywaliśmy, dążyliśmy do tego, żeby wygrać, choć Korona też chciała zgarnąć trzy punkty. Myślę, że spotkanie mogło się podobać pod względem walki i zaangażowania, a tego na pewno naszym zawodnikom nie można odmówić. Cieszy to, że mimo trudnego okresu dla piłkarzy pokazali, że chcą do końca sezonu grać dla Widzewa, bez względu na to, jaka będzie ich przyszłość.

Dominik Nowak (trener Korony): - Myślę, że pierwsze 20 minut było nerwowe w naszym wykonaniu, było w naszej grze za mało agresji, a za dużo wyczekiwania. Później zaczęliśmy grać to, co sobie zaplanowaliśmy - przede wszystkim zaczęliśmy wysoko odbierać Widzewowi piłkę, a konsekwencją tego był wywalczony rzut karny i strzelona bramka. W przerwie korygowaliśmy niektóre założenia, dążyliśmy do drugiej bramki i szkoda, że nie udało się tego sfinalizować. Za tę drugą połowę, chociaż straciliśmy gola, mogę pochwalić mój zespół. Oczywiście będziemy korygować popełnione błędy. Myślę, że ogólnie było to dobre spotkanie, z kibicami na trybunach. Możemy być dziś zadowoleni nie tyle z wyniku, co z tego, że widać, iż obrany przez nas kierunek jest słuszny.