Dwanaście medali pięściarzy Victorii Boxing Łódź, sekcji MSMS Edukacja i sport

- Pojechaliśmy boksować w 14-osobowym składzie, zdobyliśmy 3 złote i 9 srebrnych medali - opowiada trener Bogdan Szuba. - Z braku przeciwników nie mogli zaprezentować się młodzik Serafin Derżyński i juniorka Oliwia Neć. Jestem dumny z moich zawodników, gdyż nie mieli łatwych przeciwników i większość z nich musiała się zmierzyć z medalistami mistrzostw Polski i Pucharu Polski. I każdy z nich zasługuje na słowo uznania. Ale w każdej drużynie są zawodnicy, których trzeba pokazywać i o których trzeba mówić. To moje trzy złotka.

Pierwszy to Filip Dernicki - 12-letni zawodnik w wadze do 36 kg, który już w tym wieku większość pojedynków kończy przed czasem. I tak było tym razem, posłał zawodnika na deski po 28 sekundach pierwszej rundy Marcina Bukera z klubu Sportowy Żyrardów.

Kolejny złoty krążek zdobył Elwir Karimov, który w pięknym stylu pokonał srebrnego medalistę Pucharu Polski z Ciechocinka Mentora Garbiana z Akademii Walki Warszawa. Elwir Karimov to zawodnik wagi piórkowej do 57 kg. W Warszawie zdecydowałem się zgłosić Elwira w wadze lekkiej do 60 kg, lecz z braku przeciwników wystartował w wadze lekko półśredniej do 63.5 kg. I po raz kolejny intuicja nie zawiodła - Elwir wygrał jednogłośnie na punkty.

Trzeci zawodnik to Vadim Chruszcz w władzę do71 kg, który stoczył bardzo dobry pojedynek z wymagającym zawodnikiem z RKB Boxing Radom Cezarym Znamcem. Vadim wygrał swój pojedynek jednogłośnie na punkty.