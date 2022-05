Dyrektor Szkoły Marcina Gortata jednej swojej drużynie ocierał łzy rozpaczy, a z drugą wiwatował po zwycięstwie

W rywalizacji chłopców o złoto w obu kategoriach U10 i U12 wystąpiły drużyny Szkoły Mistrzostwa Sportowego MG13 Marcina Gortata. Starsi chłopcy byli zdecydowanymi faworytami, bowiem wygrywają już nie tylko łódzkie, ale i silnie obsadzone ogólnopolskie turnieje, są uznawani (obok Lecha Poznań) za najlepszych w swej kategorii w Polsce. Dla młodszych już sam awans do finału był sukcesem. Sport jest nieprzewidywalny, więc w finałowych meczach. Faworyci niespodziewanie przegrali, a czarny koń zwyciężał do końca.

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata Michał Feter był po ostatnich gwizdkach meczów rozgrywanych jednocześnie na stadionie ŁKS finałowych najbardziej zabieganym człowiekiem na stadionie. Biegał od jednych swoich wychowanków do drugich. Jednym ocierał łzy rozpaczy, z drugimi odbył taniec radości.

- Tak rzeczywiście było - mówi Michał Feter, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata. - Taki jest sport. Już piąty rok współpracujemy na linii Szkoła Gortata - Akademia ŁKS. Ci chłopcy, którzy wygrali są z rocznika 2012 i już tworzą samodzielną klasę. Jest ich 17, razem się uczą, trenują i w szkole, i w klubie. Tak naprawdę to są dzieciaki, które mają zorganizowanych w tygodniu pięć treningów w szkole plus cztery w ŁKS. Trenują więc dziewięć razy w tygodniu. Bardzo fajnie się rozwijają nie tylko sportowo, ale i też dobrze się uczą. To są naprawdę chłopcy na medal. Trenerem tej grupy jest Adam Gołaszewski.