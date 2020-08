Działacze łódzkiej "Solidarności" uczcili 40-lecie tzw. porozumień sierpniowych. Pamięć o strajku pracowników MPK w Łodzi

Wśród gości gości byli m.in.: Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” oraz Jerzy Kropiwnicki, pierwszy wiceprzewodniczący łódzkiej „Solidarności” i późniejszy prezydent Łodzi. Uczestnicy posiedzenia obejrzeli telewizyjne filmy dokumentalne poświęcone m.in. pamiętnemu strajkowi pracowników MPK w Łodzi w końcu sierpnia 1980 roku.

Strajki w Łodzi – zwane przez ówczesną propagandę przestojami w pracy – zaczęły się już na początku sierpnia 1980 roku, jednak szybko były wygaszane, ponieważ po obietnicach podwyżki zarobków pracownicy wracali do pracy. Przełom nastąpił 26 sierpnia 1980 roku, kiedy zastrajkowali motorniczowie tramwajów oraz kierowcy miejskich autobusów. Na czele tego strajku stanął Andrzej Słowik. Do negocjacji z przedstawicielami dyrekcji MPK i władz Łodzi doszło w zajezdni MPK przy ul. Kraszewskiego.

- Wysłaliśmy naszych przedstawicieli do stoczni gdańskiej jako obserwatorów. Z poparciem postulatów i występowaniem w naszym imieniu. Na miejscu załatwialiśmy to, co dotyczy naszej firmy. Mieliśmy kontakt z innymi strajkującymi w Łodzi zakładami. Głównie były związane z transportem. Strajkował m.in. PKS i Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego. A więc wszystko to, co pracowało na kółkach. Osiągnięcie porozumienia w naszych sprawach nie oznaczało, że zakończymy strajk. Czekaliśmy na to jak zakończą się rozmowy w Gdańsku. Porozumienie w Łodzi podpisaliśmy niemal w tym samym czasie co na Wybrzeżu, bo 31 sierpnia. Odczekaliśmy jeszcze kilka godzin. Chcieliśmy się upewnić czy porozumienie w Gdańsku zostało na pewno podpisane. Czy nie będzie reakcji odwetowych ze strony władz – wspominał Andrzej Słowik w rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim”