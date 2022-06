Dzieci walczyły o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. Wielki finał turnieju w szachy. #Łódzkie gra w szachy

Finał w Teatrze Wielkim w Łodzi

Gra z marszałkiem

Tuż przed wręczeniem nagród marszałek Grzegorz Schreiber rozegrał symultaniczną partię z czworgiem instruktorów. Wszystkie partie zakończyły się honorowymi remisami.

- Ten turniej możecie potraktować jako pierwszy ruch, który wykonaliście na szachownicy. To, co zrobicie dalej, jest w waszych głowach i w waszych chęciach. Bo musicie mieć chęć grać dalej, a ja was zapewniam że warto - mówił do małych szachistów marszałek Grzegorz Schreiber.