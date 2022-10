Dzieci wojny. Mali Polacy, którzy ocaleli. Wyjątkowa książka już w sprzedaży. Prawdziwe historie dzieci wojny Dariusz Piekarczyk

Na półkach księgarskich pojawiła się wyjątkowa książka. To "Dzieci wojny. Mali Polacy, którzy ocaleli". Są to historie prawdziwe, które niezwykle ciekawie opowiada Monika Odrobińska. To opowieści o gehennie dzieci, które inaczej przeżywają piekło wojny.