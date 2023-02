Dzień Zebry. Poznajcie niesamowitą historię Ayi z Zoo Borysew koło Poddębic. Nie uwierzysz, jakie przeżycia ma za sobą ZDJĘCIA

W Zoo Borysew podziwiać można sześć zebr. Najbardziej charakterystyczna –jest cudowna i bardzo przyjazna klacz Aya. Tak naprawdę jej prawdziwe imię to Kya, ale wszyscy na nią mówią Aya i tak już zostało – z humorem podaje ogród.

To historia Ayi jest tak niesamowita. - To jedna z najmniej bojaźliwych i najbardziej ciekawskich ze stada zebr Chapman zamieszkujących w Zoo Borysew. Do ogrodu trafiła kilka lat temu ze swoim mężem Ugo. Po dołączeniu do stada, samiec przestał się interesować żoną. Później brak zainteresowania przerodził się w złość. Z całego stada właśnie Ayę ganiał najbardziej.

Jego awanturniczy sposób bycia zakończył się ugryzieniem Ayi w nogę. W ranę wdało się zakażenie i trzeba było wyczyścić ją chirurgicznie. Noga się zagoiła, ale to zdarzenie było wyraźnym sygnałem dla opiekunów do wprowadzenia zmian w stadzie. Efektem awanturniczych akcji samca, było rozdzielenie stada - relacjonuje ZOO Borysew podkreślając, że wszystko skończyło się szczęśliwie.