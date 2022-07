Ekstraklasa beach soccera w Pabianicach. Włókniarz wywalczył awans

Pabianiczanie znakomicie spisali się podczas turnieju pierwszoligowego nad Zalewem Siemianówka w Rudni (województwo podlaskie), gdzie zajęli drugie miejsce za MOSiR Michałowo. Awansowały oba zespoły. Na miejscu trzecim, które nie dało awansu, Heiro Rzeszów. Dalsza kolejność: 4. Płomień Myślino, 5. Sośnica Gliwice, 6. KTSFrombork.

Awans pabianiczanie zapewnili sobie dzięki wygranej z Sośnicą Gliwce 5:3, KTSFrombork 9:1, Płomieniem Myślino 8:3 oraz Heiro Rzeszów 5:1. Pabianiczanie przegrali natomiast z MOSiRMichałowo 2:9. - W pierwszej lidze seniorskiej debiutowaliśmy - mówi jeden ze szkoleniowców Artur Dziuba. - Wcześniej grano dwa turnieje, a w tym sezonie jeden. Prawdę mówiąc nie spodziewaliśmy się, że pójdzie nam aż tak dobrze. Jeśli chodzi o ekstraklasę, to będziemy w niej grali w przyszłym sezonie. Do rywalizacji stanie 10 drużyn. Po dwóch turniejach dwie najsłabsze spadną do pierwszej ligi, a osiem rywalizować będzie w finale. Na dziś trudno mówić o naszych szansach. Tydzień wcześniej uplasowaliśmy się na miejscach od 13 do 16 w Pucharze Polski.

Włókniarz: Welsam Macedo, Grzegorz Gorący, Maksymilian Kowalski, Arkadiusz Michalak, Krzysztof Baszczyński, Norbert Błaszczyk, Mateusz Jarych, Kamil Kozanecki, Artur Sobytkowski, Adrian Potrzebowski, Adrian Stachowski, Artur Dziuba. Trenerzy: Artur Dziuba (grający) - Grzegorz Gorący. Prezes Włókniarza:Jacek Zarzycki.